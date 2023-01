Dschungelcamp: DAS hat RTL nicht gezeigt!

Wie "Bild" jetzt aus Produktionskreisen erfuhr, soll Jana ihre Horror-Geschichte tatsächlich in Teilen im Camp erzählt - doch RTL hat sie nicht ausgestrahlt! So erzählte die 43-Jährige , dass sich der Überfall vor ein paar Monaten während eines Aufenthalts in Thailand in einem Haus, das sie inmitten der Natur bewohnte, ereignet hatte. Doch dann wurde Jana scheinbar von Mitcamperin Cecilia unterbrochen, die plötzlich anfing, eine eigene Geschichte zu erzählen.

Anschließend soll Jana ihre Geschichte abgebrochen und das Lagerfeuer verlassen haben. Obwohl sie die Produktion mehrfach fragte, ob sie nicht noch einmal von ihrem schlimmen Erlebnis erzählen könne, wollte Jana das nicht. Nun ist sie raus und wird dies wohl auch nicht mehr nachholen können...

Erfahrt im Video, wie viel Kohle die Promis für ihre Zeit im Dschungelcamp bekommen!