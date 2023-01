Dschungelcamp: Das sind die verrückten Phobien der Stars!

Nachdem Kandidaten Jolina Mennen bereits in Tränen ausgebrochen ist, da ihre größte Phobie scheinbar an die Produktion des Dschungelcamps geraten ist, verraten jetzt ihre Mitteilnehmer, was ihnen am meisten Angst bereitet. So gibt Cosimo Citiolo zu, dass Insekten seine größte Schwachstelle sind: "Ich habe ein bisschen Angst wegen dieser Insekten und Höhenangst. Das sind zwei Sachen, wo ich an meine Grenze gehe", sagt der "Checker vom Neckar".

Auch Cecilia Asoro fürchtet sich vor den kleinen Tierchen, hofft aber, ihre Angst im Dschungel überwinden zu können: "Vielleicht kann ich danach nach Hause und kann dann anfangen, die Insekten zu Hause wegzumachen.", sagt das Reality-TV-Sternchen.

