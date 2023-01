Dschungelcamp-Markus: "Ziemlich abgehoben"! Läster-Attacke gegen Dieter Bohlen

Markus wurde scheinbar damals, als Bohlen noch mit seiner ersten Frau verheiratet war, zu ihm Nachhause eingeladen. "Er hat mich eingeladen. Es ging um eine Produktion, die er vielleicht machen wollte", so Markus. In seiner Villa habe der NDW-Star dann erst einmal "lauter Billboard-Bücher, so dicke Schinken" gesehen. Als Bohlen ihm diese dann zeigte, sagte er dazu: "Schau mal, so schreibe ich meine Titel." Er habe sich etwa für seine Hits "Brother Louie" oder "Cheri Cheri Lady" dort "ein bisschen Inspiration abgeholt", erzählt Markus weiter. "Das war natürlich sehr effektiv, weil die Dinger alle schon mal Hits waren. Also: Warum nicht nochmal nehmen?"

Außerdem war Bohlen der Meinung, dass Markus die Idee für seinen Song "Taschenlampe" von ihm habe: "'Taschenlampe' hast du sowieso von mir geklaut.", soll Bohlen gesagt haben. Markus sagt dazu: "Wie er auf die Idee gekommen ist, dass es von ihm sein könnte: Das ist Größenwahn."

Auch wenn eine Zusammenarbeit nicht zustande kam, fragte Dieter Bohlen ihn wohl noch, ob sie gemeinsam Essen gehen wollen. "Er hat seine Frau und seine Kinder eingepackt und noch einen Freund. Ich dachte, er wird mich wohl mal einladen, aber denkste!". Markus musste selber zahlen. "Ich habe mir damals gedacht: 'So stinkreich wie du bist, so knausrig bist du auch.'", sagt Markus abschließend.

