Dschungelcamp: Maurice Dziwak soll raus - Zuschauer sind genervt!

"Der Löwe ist angeschossen", jammert Maurice. Obwohl an Tag 11 niemand das Dschungelcamp verlassen musste, erhielt Maurice Dziwak (26) die zweitwenigsten Anrufe. Das löst in ihm starke Selbstzweifel aus. Im Dschungeltelefon kann er schließlich seine Emotionen nicht mehr zurückhalten und bricht in Tränen aus. "Ich bin enttäuscht von mir. Ich habe zu Hause versprochen, dass ich hier alles geben werde und der Papa das gewinnt."

Auch im Camp bleibt seine Stimmung gedrückt. Doch Timur Ülker (35) nimmt sich seiner an und versucht, ihn wieder aufzubauen. Er erzählt Maurice von seiner eigenen Erfahrung: Nach der niederschmetternden Diagnose seiner Tochter, die blind zur Welt kam, sei auch er mit seiner Familie zunächst tief getroffen gewesen. Doch sie hätten sich nicht entmutigen lassen. "Den Kopf hängen lassen ist keine Option", erklärt der Schauspieler.