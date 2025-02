Dschungelcamp: Timur schießt zurück! "Du solltest dich schämen"

Maurice fängt Timur in einem ruhigen Moment ab: "Ich bin, was Menschen angeht, immer sehr vorsichtig", beginnt Maurice und erzählt Timur, wie die Situation bei ihm ankam: "Der Vergleich passt nicht", sagt Maurice. Doch Timur unterbricht ihn und fragt sich: "Meinst du das gerade ernst? Ich erzähle dir das, weil ich dir sagen will, es kann sich alles ändern und dass man nicht aufgeben soll." Völlig fassungslos über Maurice' Vorwurf sagt er weiter: "Du solltest dich schämen, mir so etwas überhaupt vorzuwerfen!" Maurice hingehen findet, dass Timur "übertreibt" und er ab und zu schon ein wenig "scheinheilig und kalkuliert" rüberkommt. Timur kann nur den Kopf schütteln: "Dass du so denkst, ist abscheulich", sagt er.