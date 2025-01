Dschungelcamp: Maurice Dziwak verrät neue Details über seine Freundin Leandra!

Noch vor dem Start vom Dschungelcamp ist Maurice Dziwak (26) Papa geworden. Für viele Fans war das eine große Überraschung! Denn Maurice und seine Freundin Leandra sind noch gar nicht lange zusammen. Doch sie sind super happy. Nun spricht Maurice ganz offen über seine Liebste.

Maurice Dziwaks Freundin Leandra arbeitet in der Pflege

Im Gespräch mit Lilly Becker (48) verrät er: "Meine Frau ist in der Pflege – so Krankenschwester." Wieso er sie nie in der Öffentlichkeit zeigt? Er orientiert sich da an ihr! "Es hat viele Vorteile, aber auch viele Nachteile", so Maurice. Leandra hat an seiner Seite schon schlechte Erfahrungen gemacht, als sie gemeinsam auf der Kirmes waren beispielsweise. Es sei so schlimm für sie gewesen, erklärt Maurice, dass sie nie wieder mit ihm auf die Kirmes gegangen sei.

Doch die beiden lassen sich von sowas nicht unterkriegen. Im Gegenteil! Noch in diesem Jahr will Maurice seine Liebste heiraten! "Ich möchte dieses Jahr den Schritt gehen", sagt er zu Lilly. Hach, wie süß!

In Leandra hat Maurice einfach die Frau seines Lebens gefunden. "Sie erfüllt mich, sie ergänzt mich und das war relativ schnell klar", schwärmt er. Er kann es sicher kaum erwarten, sie und den gemeinsamen Sohn wieder in die Arme zu schließen. Doch bis dahin könnte es noch ein bisschen dauern. Und wer weiß, vielleicht bekommt Leandra ja nach dem Dschungelcamp nicht einfach ihren Maurice zurück, sondern auch einen Dschungelkönig ...

7 Geheimnisse über Maurice Dziwak gibt es im VIDEO: