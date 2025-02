Dschungelcamp: Sonja Zietlow und Jan Köppen kündigen einen Nachrücker an

Tag 11 im Dschungelcamp und plötzlich platzt eine Mega-News rein! Sonja Zietlow und Jan Köppen kündigen eine echte Premiere an: Ein neuer Star soll ins Camp ziehen! Die Spannung steigt, die Zuschauer sind in Aufruhr – doch dann folgt der große Dämpfer. Denn der heiß erwartete Nachrücker entpuppt sich als nichts weiter als das Stofftier von Maurice namens Schnuffel. Ein echter Promi? Fehlanzeige!

Dschungelprüfung wurde für Anna-Carina zum Albtraum

Kurz zuvor wurde es für zwei Kandidaten plötzlich bitterernst: Anna-Carina und Pierre mussten sich der nächsten Dschungelprüfung stellen – und die hatte es in sich! Zwei labyrinthartige Tunnel, einer an Land, einer unter der Erde, und mittendrin jede Menge Herausforderungen. "Es gibt verschiedene Kammern: Kammern mit Wasser und Kammern mit Luft", erklärte Sonja. Es klang aufregend, doch für Anna-Carina wurde der Trip in die Dunkelheit zum Albtraum!

Anna-Carina brach in Tränen aus: "Ich habe solche Angst!"

Kaum erblickte sie das düstere Wasser, brachen bei ihr alle Dämme. "Ich kann das nicht. Ich habe solche Angst!" schluchzte sie verzweifelt. Pierre versuchte alles, um sie zu beruhigen: "Natürlich machst du das! Das machst du locker." Auch Jan gab sein Bestes: "Stell dir vor, es ist ein Pool!" Doch die Angst saß zu tief. Schließlich blieb nur eine Lösung: Anna-Carina blieb in der sicheren Zone und unterstützte Pierre mit Code-Wörtern, während er sich in die nasse Hölle wagte.