Dschungelcamp: Stefan Raab dabei? Moderatoren verwundern mit Ankündigung

Kaum nahmen die beiden im Baumhaus Platz, um in den frühen australischen Morgenstunden die Show zu moderieren, konnten sie sich einen ersten Seitenhieb in Richtung eines neuen RTL-Gesichts nicht verkneifen: Stefan Raab (58). Auch er sei 2025 im Dschungelcamp dabei – in den Dschungelprüfungen, verkündeten Sonja und Jan plötzlich. Ganz in Anlehnung an Raabs neueste Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli". "Der sitzt in der Regie und frisst Kakerlaken", erklärten die beiden weiter.

Hä? Dürften sich viele Zuschauer verwundert gefragt haben. Denn plötzlich marschierte tatsächlich "Stefan Raab" die Treppe herab. Naja, fast. Statt dem echten Raab war es lediglich der alljährliche Mitarbeiter aus den Dschungelprüfungen, der im typischen Stefan-Raab-Look vor dem Moderatorenduo stand.