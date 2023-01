Dschungelcamp-Tessa: Plötzlich Sängerin? Sie veröffentlicht feministischen Partysong!

Aktuell sitzt Tessa Bergmeier mit elf weiteren Promis im australischen Dschungel. Dort eckt sie mit ihrer Art seit Tag eins ordentlich an und wurde bisher fast immer von den Zuschauern in die Dschungelprüfung gewählt, in denen sie sich nicht besonders gut anstellte, denn: Tessa ist Veganerin und möchte während der Prüfung nicht versehentlich auf die Krabbeltierchen treten. "Ich will keinen Tieren hier wehtun", betonte sie mehrmals.

Doch nach ihrem Auftritt im Dschungelcamp hat das Model scheinbar einiges vor: Sie möchte Sängerin werden und releast jetzt ihren ersten Song!

