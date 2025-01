Dschungelcamp: Klatsche für Sam Dylan – schießt sich Lilly Becker so ins Aus?

Lilly Beckers Verständnis für ihren Mitstreiter hält sich derweil in Grenzen. Sie wirft ihm vor, die Prüfungen nur für die Show abzubrechen. "Wenn wir morgen auch nichts zu essen bekommen, dann sage ich wirklich, was ich über ihn denke", verspricht sie. Am Montagabend wird man sehen, wie Sam Dylan und Alessia Herren (23) sich geschlagen haben. Fest steht: Mit ihrer Kritik an Sam Dylan könnte sich die Ex von Boris Becker (57) keinen Gefallen getan haben – und ein frühzeitiges Aus drohen.