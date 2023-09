Dschungelcamp: TV-Sensation! Es gibt nächstes Jahr zwei Staffeln

Wie das Branchenblatt aus Produktionskreisen erfahren hat, soll die Special-Ausgabe nicht wie normalerweise in Australien, sondern in Südafrika gedreht werden. 2022 wurde der Drehort wegen der Coronapandemie bereits dorthin verlegt. Außerdem sollen die Sendungen nicht live ausgestrahlt, sondern vorgedreht werden. Nur eine Frage bleibt noch offen: Welche Promis wagen sich ein zweites Mal in den Dschungel? Angeblich laufen die ersten Verhandlungen bereits. Sender RTL will sich bisher aber noch nicht dazu äußern.