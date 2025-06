Joachim Llambi: Dschungelcamp-Moderator! Überraschende Offenbarung im Interview

In einem Interview mit "Blitzlichtgewitter" kommt es auf das Thema Dschungelcamp. Auf die Frage, ob man Joachim Llambi mal bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" zu sehen bekommt, erklärt der: "Nein, ganz bestimmt nicht, höchstens mal als Moderator oder vielleicht als irgendein Aufgabenstellender, aber ganz bestimmt nicht als Kandidat." So so, Bullenhoden essen oder Kuh-Urin trinken wird der 60-Jährige so schnell also nicht, aber in die Fußstapfen von Jan Köppen (42) treten und an der Seite von Sonja Zietlow (57) schlagfertig moderieren? Das kann er sich offenbar vorstellen.