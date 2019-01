Dschungelcamp: Unheimliche Todes-Serie!

Das ist für seine Bewohner kein Wunschkonzert. Hunger, Ekel-Prüfungen, Zicken-Streit – den „ “ wird einiges abverlangt. Aber was passiert, wenn die Kameras aus sind, ist erschreckend. Eine unheimliche Todes-Serie erschüttert die Dschungel-Fans. Schon wieder ist jemand gestorben, der sogar die Dschungelkrone gewonnen hatte. Liegt ein Fluch über der Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Jüngster Fall: Robert Hammerstingl, der seit 2011 als Executive Producer für die Show aktiv war. Eine Gedenk-Tafel im erinnert an ihn. Und es ist noch nicht lange her, dass Daniel Küblböck von uns ging. Am 9. September 2018 sprang der Teilnehmer der ersten Staffel (2004) von Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Zuvor fiel er auf, weil er Frauen- trug und Selbstgespräche führte. Nachdem er sich an einer Flasche verletzte und erfolglos das Hospital suchte, verschwand er gegen fünf Uhr morgens. Seine Leiche wurde nie gefunden...

Mehrere Dschungelcamp-Stars sind tot

Für Aufsehen sorgte das Ableben von Dirk Bach. Der Paradiesvogel moderierte mit (50) ab der ersten Ausgabe bis Staffel sechs (2012). Nur wenige Monate später, am 1. Oktober, starb er an Herzversagen. Ein herber Verlust!

Im gleichen Jahr ging auch Günther Kaufmann von uns. Der Schauspieler nahm an Staffel vier (2009) teil, belegte am Ende den sechsten Platz. Am 10. Mai 2012 brach er in Berlin auf offener Straße zusammen und erlag noch am selben Tag einem Herzinfarkt! Hoffentlich ist die Todes-Serie nun beendet...