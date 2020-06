Dschungelcamp-Voting: Wer ist euer Dschungelkönig?

Während es erst ganz danach aussah, dass Gabby Rinne den Sieg holt, wurde bis gestern Larissa Marolt als künftige Dschungelkönigin gehandelt. Nun scheint Melanie Müller die Nase vorn zu haben.

Erotikstar Melanie Müller hat sich in ihrer ersten Dschungelprüfung super geschlagen. Sie hat alles getrunken und gegessen, was ihr vorgesetzt wurde. Dabei hatte sie sogar immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und überraschte mit ihrer Fachkenntnis ("Ich weiß, wie pürierte Leber aussieht"). Damit katapultierte sich Melanie Müller in der Gunst der Zuschauer ganz nach oben. Hat diese Prüfung sie schon zur Dschungelkönigin gemacht?

Larissa Marolt, die neben ihr saß und sich weigerte, auch nur eines der ihnen vorgesetzten Gläser ganz auszutrinken, galt bis zuvor noch als Favoritin. Die völlig abgedrehte Österreicherin stahl bisher allen die Show.

Mit ihrer zickigen Art und ihren Psycho-Anfällen sorgte sie für schlechte Stimmung im Dschungelcamp und gute Stimmung bei den Zuschauern. Die wählen sie zuverlässig Tag für Tag in die Prüfung. Selbst nach dem Versagen gestern wollen die Zuschauer mehr von ihr sehen und so darf sie heute mit ihrem Streitpartner Winfried Glatzeder ran.

Noch etwas unscheinbar sind Mola Adebisi, Tanja Schumann, Jochen Bendel, Julian F.M. Stoeckel und Corinna Drews. Gabby Rinne dagegen ist überall dabei und bekommt durch ihre kesse Art einige Sendeminuten für sich. Marco Angelini hält sich bisher eher im Hintergrund. Er war der Favorit im InTouch-Voting vor dem Start des Camps.

Hat sich eure Meinung inzwischen geändert? Wem würdet ihr aktuell die Krone des Dschungelkönigs verleihen?