Dschungelshow: Gagen enthüllt - So wenig verdienen die "Stars"

Heute Abend flimmert das zweite Halbfinale über die TV-Bildschirme. Nach der Zeit im Tiny House müssen sich die letzten verbliebenen Kandidaten einer Dschungelprüfung in luftiger Höhe stellen. Doch nur einer bekommt am Ende das "goldene Ticket" für das richtige "Dschungelcamp". Ausgezahlt hat sich die Sendung allerdings für keinen so richtig. Im Gegensatz zu den letzten Jahren fielen die Gagen dieses Jahr deutlich niedriger aus...