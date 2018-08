DSDS 2019: Dieser Juror fliegt raus!

wird die kommende Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ordentlich aufmischen. Der Sänger sitzt neben in der Jury der erfolgreichen Castingshow.

Eine Jurorin muss deshalb aber nun die Show verlassen. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung fliegt aus der Show. Schon vor Wochen wurde sie von über ihr Aus bei informiert.

Ella Endlich ist nicht mehr bei DSDS dabei

In der vergangenen Staffel saß sie neben Dieter Bohlen, Carolin Niemczyk, und Mousse T. in der Jury – sie urteilte in der Staffel über die Gesangstalente, kam aber nicht immer ganz so gut klar mit dem Poptitan. Damit ist nun Schluss – die „Küss mich, halt mich, lieb mich“-Sängerin muss ihren Platz räumen.

Ob Carolin Niemczyk und Mousse T. noch dabei sind, ist unklar. RTL schaut sich offenbar nach möglichen Ersatzkandidaten um, die gut zu Dieter Bohlen und Pietro Lombardi passen.