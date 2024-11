DSDS 2024: Er ist der Gewinner – So hat er sich zum Sieg gesungen!

… Christian Jährig! Der 30-Jährige ändert nun offiziell seine Berufsbezeichnung von "Teamleiter im Verkauf" zu professionellem Sänger. Mit drei Songs, darunter auch sein erster, eigener mit dem Titel "Auf eigenen Beinen", sang er sich nicht nur in die Herzen aller Fans, sondern sicherte sich am Ende auch den Siegertitel. Zuvor hatte er in der Kategorie Chartsong mit Loreens "Tattoo" und als Herzenssongs mit Céline Dions "My Heart Will Go On" alle von seinem Können überzeugt.

Insgesamt vier Kandidaten schafften es in diesem Jahr in die finale Runde: Neben Christian auch der 25-jährige Philip Matas aus Heidenheim, der 61-jährige Nissim Mizrahi aus Hamburg, und der 23-jährige Tom Mc Conner aus Duisburg.

Am Ende hieß es: Christian oder Philip? Moderatorin Laura Wontorra (35) machte es spannend – und als sie dann den Sieger nannte, war die Freude groß. Im Interview erzählt er: "Als mein Name gefallen ist, musste ich zusammenbrechen. Ich konnte mich nicht mehr halten und das Gefühl war unbeschreiblich. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen."