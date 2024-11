DSDS 2024 Finale: Diese Kandidaten sind dabei!

Unter den Top 4 ist Christian Jährig (30), der mit seiner gefühlvollen Interpretation von "Without You" von Mariah Carey die Jury tief berührte und sich sein Ticket ins Finale sicherte. Auch Nissim Mizrahi (61), ein erfahrener Sänger, überzeugte mit dem Klassiker "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" von Phil Collins und bewies erneut seine stimmliche Stärke. Tom Mc Conner (23) ließ die Jury mit seiner Performance von Justin Biebers (30) "Sorry" aufhorchen und erkämpfte sich so seinen Platz im Finale. Komplettiert wird die Runde der Finalisten durch Philip Matas (25), der mit seiner gefühlvollen Darbietung von "All of Me" von John Legend (45) einen bleibenden Eindruck hinterließ.