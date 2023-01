DSDS: Das sagt Katja Krasavice zu Bohlens Sexismus-Vorwürfen

Reality-Sternchen Jill Lange versuchte dieses Jahr ihr Glück beim Jury-Casting von "Deutschland sucht den Superstar". Doch bevor sie ihren Gesang zum Besten geben durfte, stellte ihr Dieter Bohlen einige unangebrachte Fragen. Die ehemalige "Are You The One"-Kandidatin meldete sich nach ihrem Auftritt in einem emotionalen Statement in ihrer Instagram-Story zu Wort und erhob schwere Vorwürfe gegen den Poptitan. Dieser soll sie sexistisch beleidigt haben. Nachdem "RTL" jegliche Verantwortung von sich wies und Bohlen selbst noch gar nichts dazu gesagt hat, äußert sich jetzt Jury-Kollegin Katja Krasavice zu Jills Anschuldigungen.

Auch interessant