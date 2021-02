DSDS: Enthüllt - DAS war nicht im TV zu sehen

Was in den Szenen von ihr zu sehen war? "Unsere 10er-Gruppe mit verdammt starken Stimmen ist als letztes aufgetreten. Da dachte ich schon: 'Uff.... Es wird knapp für mich!'", erzählt die Blondine weiter. Am Ende schaffte es jedoch keiner eine Runde weiter. "Dass wir alle 10 rausfliegen, hätte ich nie im Leben gedacht, weil es Leute gab, die ihr Leben lang professionell singen und sogar unterrichten." Bereuen tut Katja ihre Entscheidung, an der Show teilzunehmen, aber nicht.