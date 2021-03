DSDS: Erneuter Mobbing-Eklat! Geht Dieter Bohlen endgültig zu weit?

Unter den Kandidaten von DSDS herrscht nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Am Ende sind die Musiker alle Konkurrenten. Und nicht alle sind sich sympathisch. Zwischen vielen hat es bereits gekracht. Zuletzt beispielsweise zwischen Drama-Queen Katharina und DSDS-Wiederholungstäter Kevin.

Umso heftiger, was sich die Juroren nun ausgedacht haben. Die Kandidaten sollen nun nämlich einen Namen auf den Zettel schreiben, von dem sie finden, er hat es nicht verdient weiter dabei zu sein. Ein No Go für die Zuschauer!

"Wer guckt eigentlich noch diesen Müll? Die Kandidaten müssen aufschreiben, wer nicht in die Show gehört, das ist unterste Schublade und Mobbing hoch 10. Der Sender soll sich was schämen", schreibt ein Follower bei Instagram. Ein anderer kommentiert: "Alle aufschreiben zu lassen, wer nicht weiterkommen soll, ist einfach nur Mobbing! Schämt euch! Das alles hat nichts mehr mit DSDS zu tun und dann wundert ihr euch das die Einschaltquoten nicht passen! Ich schau auf jeden Fall nicht mehr, bis das es wieder so ist wie früher!"

Ob sich die Macher der Show damit wirklich einen Gefallen tun?

