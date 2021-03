DSDS: Fliegt jetzt auch Maite Kelly aus der Sendung?

Schon von Anfang an eckte die Sängerin bei den Zuschauern an. Viele finden sie arrogant und unsympathisch. Doch in der letzten Sendung hat sie für viele den Vogel abgeschossen. Bei dem Duett von Marvin und Katharina, machte Maite die Musikerin doch tatsächlich für die schlechte Leistung ihres Freundes verantwortlich. Das konnte weder Katharina, noch die Zuschauer verstehen...

Auf der DSDS-Instagram-Seite machten die Fans ihrem Ärger Luft! "Maite bitte raus ! Liveshows ohne sie", "Maite bitte raus, kann sie nicht mehr sehen bzw. hören", "Ich wäre für Maites Ausstieg" oder "Schade, dass wir keine Jurymitglieder rauswählen können, denn dann würde die Maite sofort fliegen", häufen sich die Kommentare auf dem Social Media Kanal.

Ob RTL da die Konsequenzen zieht? Oder Maite sogar freiwillig geht? Wohl eher nicht... Aber eines ist sicher - mit ihrem Auftritt als Jurorin hat sich die 41-Jährige keinen Gefallen getan.

Maite Kelly: Diese Bilder brechen ihr jetzt das Herz! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: