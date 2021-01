DSDS: "Ich könnte kotzen!" - Die Fans gehen auf die Barrikaden

Obwohl ihr Auftritt alles andere als gut war, konnte Claudia am Ende den Recall-Zettel in der Hand halten. Und das, obwohl Jurorin Maite Kelly nach ihrem Auftritt noch erklärte: "Dann würden wir dich vorführen, wenn wir dich weiterlassen."

Doch Dieter Bohlen sieht anderes Potential in ihr: "Aber ohne Flachs, ich glaub, dass du ins Showbusiness kommen kannst." Und auch Mike Singer will ihr die Chance geben, berühmt zu werden und sagt "Ja". Eine Entscheidung, die die Fans einfach nur enttäuscht.

"Was ist aus dsds geworden...", schreibt ein DSDS-Instagram-Follower. Ein anderer meint: "Ganz ehrlich. Absolute Sauerei. Andere die Recht gut singen, kommen nicht weiter und die singt wie ne sterbende Krähe und kommt weiter nur weil sie Fame will." Und ein dritter ärgert sich: "Ab jetzt ist die Sendung nur noch eine LACHNUMMER."

Die Meinung der Zuschauer zeigt sich übrigens auch in den Quoten. Denn die rutschen in den Keller. Am 19. Januar verzeichnete die Show mit 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Minus-Rekord. Ganz schön bitter...

