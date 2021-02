DSDS: Jetzt eskaliert der Streit

Doch auch die anderen Mädels trafen keinen Ton. Am Ende war Katharina vom Gesang her sogar noch die Beste, was ihre Konkurrentinnen extrem auf die Palme brachte. Als sie nach dem Auftritt über Katharina lästerten, brach sie plötzlich in Tränen aus. "Die lachen darüber! Die nehmen das nicht ernst", schluchzte die Nachwuchssängerin. Daraufhin platzte Olga der Kragen. "Du kostest mich Kraft. Das macht mich kaputt. Sie vergiftet uns mit Absicht und erfreut sich an unserem Leid!" Ohje, aus diesen Mädels werden wohl keine Freundinnen mehr...

Folge verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die neue Staffel von "DSDS" streamen.*

Wer waren nochmal die Zweitplatzierten von "DSDS"? Das erfahrt ihr im Video: