DSDS: Juliette Schoppmann und Tahnee haben geheiratet!

Auf Instagram haben Juliette und Tahnee nun Bilder ihrer Hochzeit geteilt. Darauf zu sehen ist das frischverheiratete Paar, wie sie in weißen Jumpsuits lachend am Meer posieren. Die Hochzeitsbilder versahen die Zwei lediglich mit einem Ring-Emoji. Laut "Bild" soll die Hochzeit in kleinem Kreis stattgefunden haben, mehr ist allerdings noch nicht bekannt.

In den Kommentaren häufen sich Glückwünsche an das neue Ehepaar: "OMG!!!! Glückwunsch euch beiden!!! Ich hoffe, Juliette weiß, dass meine Stimme mit in diese Ehe einzieht.", kommentiert Moderatorin Ruth Moschner.