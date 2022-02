DSDS: Knallhart-Verträge der Kandidaten enthüllt!

Die Kandidaten müssen sich aber dennoch an knallharte Regeln halten, welche vertraglich geregelt sind. Nun ist durchgesickert, an was sich die Superstar-Anwärter halten müssen. Demnach droht bei „unrichtigen“ oder „irreführenden“ Angaben der Rausschmiss, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Der Kandidat überträgt sämtliche „Urheber“ und „Vergütungsrechte“ an die Produktion. Das bedeutet: Der Kandidat verdient zunächst keinen einzigen Cent.