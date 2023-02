DSDS: Krach hinter den Kulissen! Jetzt stellen sich sogar die Mitarbeiterinnen gegen Dieter

Wie "Bild" jetzt erfahren haben will, soll es innerhalb von RTL eine regelrechte Bewegung der Mitarbeiterinnen gegen den Poptitan geben. Eine davon sagt zu "Bild": "Vor allem die jungen Frauen haben genug von Bohlen. Er passt längst nicht mehr in die heutige Zeit und zu dem Anspruch der RTL-Mitarbeiterinnen, niveauvolles Fernsehen zu machen. Einerseits will der Sender Vorbild sein bei Themen wie MeToo, Gendern und Diversität – gleichzeitig aber lässt RTL einen Typen wie Bohlen vor die Kamera."

Schon immer eckte Bohlen mit seiner Art an, doch der Skandal um Kandidatin Jill Lange gab nun den endgültigen Ausschlag dafür, dass die Frauen sich jetzt gegen die Macho-Sprüche und das veraltete, sexistische Verhalten vom "DSDS"-Oberhaupt auflehnen. Eine weitere Frau sagt: "Am schlimmsten ist, dass Bohlen gar nicht versteht, dass seine Art nicht mehr geht. Er hat gar kein Gefühl für das Zeitgefühl und kapiert nicht, dass die jungen Frauen von heute nichts mehr mit seinem veralteten, sexistischen Rollenverständnis zu tun haben."

Die Frauen hinter den Kulissen sind sich also einig: "Die Zeit von Dieter Bohlen ist definitiv vorbei!" Ob der Sender irgendwann reagieren wird?

