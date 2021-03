DSDS: Maite Kelly sorgt für Mega-Stress auf Mykonos

Dementsprechend schlecht war auch die Perfomance am nächsten Tag. "Katharina, du hast einen Bolzen nach dem anderen geschossen. Jede Phrasierung ist in die Hose gegangen. Das war diesmal echt ein schlechter Auftritt von dir", urteilte Poptitan Dieter Bohlen knallhart. Zwar schaffte es die 26-Jährige in die nächste Runde, doch Maite Kelly mahnte: "Aber es ist die letzte Chance, es ist kurz vor zwölf! Katharina, es gibt keine Runde, wo du nicht Streit oder Drama mit den anderen Kandidaten hast."