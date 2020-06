DSDS-Recall: Vanessa Mai zeigt sich im sexy Badeanzug in Jamaika

wird in der kommenden Staffel von DSDS in der Jury sitzen. Beim Recall in Jamaika zeigte sich die Schönheit in einem sexy Badeanzug.

Sie wurde vor allem mit dem Hit „Wolkenfrei“ bekannt, mit welchem sie die Charts stürmte. Schon als Kind stand die Sängerin auf der Bühne. Sie ist mit dem Manager Andreas Ferber zusammen – er ist der Stiefsohn von Andrea Berg.

Die Dreharbeiten für den Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ finden derzeit in Jamaika statt. Dort hat sich Vanessa Mai in einem sexy Badeanzug gezeigt und einen James-Bond-reifen Auftritt hingelegt.

Bei DSDS ist sie die neue Jurorin – das fiel ihr am Anfang gar nicht leicht und es flossen sogar Tränen. „Ich hatte meine Schwierigkeiten, mich durchsetzen. Beim ersten Casting musste ich mit den Tränen kämpfen. Natürlich sind Dieter Bohlen oder Michelle etwas rauer als ich …“, erklärte Vanessa Mai in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Bis die neue Staffel startet, dauert es noch etwas: Bis zum 2. Januar müssen die Fans noch warten.