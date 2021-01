DSDS: Skandal um die Jury - Die Fans sind entsetzt

In der letzten Folge wollte Kandidat Benjamin die Jury mit seiner Version Céline Dions Hit "My Heart Will Go On" überzeugen. Nach dem ersten Ton war jedoch klar: Das gibt keinen Recall-Zettel! Trotzdem ließ Poptitan Dieter Bohlen ihn den ganzen Song zu Ende singen. Währenddessen machte er sich mit seinen Kollegen Maite Kelly und Mike Singer über den 18-Jährigen lustig.

Folge verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die neue Staffel von "DSDS" streamen.*