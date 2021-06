DSDS: TV-Hammer! ER soll Dieter Bohlens Nachfolger werden

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, gibt es einen heißen Anwärter auf den Jury-Posten: Florian Silbereisen! Obwohl der Schlagerstar vor kurzem noch wegen mangelnder Zeit ablehnte, hat er seine Meinung jetzt anscheinend geändert. RTL soll bereits in Verhandlungen mit ihm stecken. Der Vertrag ist jedoch noch nicht in trockenen Tüchern. Denn Florian hat einige Bedingungen. "Florian möchte zum Beispiel ein Mitspracherecht bei der Zusammensetzung der Jury haben", verrät jetzt ein Insider der "BILD". Angeblich soll die Entscheidung in den nächsten zwei Wochen fallen. RTL wollte sich zu den Gerüchten bisher nicht äußern.