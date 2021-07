Dusty Hill: "ZZ Top"-Bassist ist gestorben

Die US-Rockband ZZ Top trauert um ihren Bassisten Dusty Hill. Im Alter von 72 Jahren sei er gestorben, wie die Gruppe in einem Facebook-Post mitteilte. "Wir sind traurig über die Nachricht, dass unser Freund Dusty Hill heute zu Hause in Houston, Texas, im Schlaf verstorben ist. Wir und Legionen von ZZ-Top-Fans auf der ganzen Welt werden deine unerschütterliche Präsenz, deine gute Art und dein beständiges Engagement vermissen", heißt es in einem Statement.