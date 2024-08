Im Jahr 2022 nahm Eric Stehfest an der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil, die aufgrund der Corona-Pandemie erstmals aus Südafrika gesendet wurde. "Ich habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir und möchte im Dschungelcamp zeigen, dass ich Herausforderungen meistern kann", erklärte Eric Stehfest damals seine Pläne fürs Camp. Doch er meisterte längst nicht alle Herausforderungen ...

Denn statt sich an Tag 10 der auferlegten Dschungelprüfung zu stellen, verweigerte er sie einfach – allerdings nicht aus Angst oder Ekel. Zusammen mit Peter Althof wurde er in die Prüfung "Fluss mit lustig" geschickt. Die Aufgabe, in einem Käfig in einen Fluss gelassen zu werden und Sterne zu sammeln, lehnte Eric jedoch direkt nach der Erklärung ab. "Ich habe tatsächlich keine Angst, nur es ist so, dass es im Camp Menschen gibt, die ganz frei heraussagen, dass sie mich richtig scheiße finden", erklärte Eric seine Entscheidung. Deshalb sei er nicht bereit, Essen für sie zu erspielen, stellte er klar.