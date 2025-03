Edith Stehfest: Horror-Beichte! - "Weinend, schreiend, zitternd im Bad"

"Ich weiß nicht, ob ich außer bei meiner Geburt jemals solche Schmerzen hatte. Ich lag heute Morgen weinend, schreiend, zitternd im Bad und hätte ohne Hilfe nicht mehr gewusst, was ich machen soll", klagt Edith in ihrer Instagram-Story. Dazu postet sie ein Foto von sich, auf dem sie ihre müden Augen hinter einer Sonnenbrille versteckt. Man sieht ihr an, dass sie wirklich sehr unter dem Schmerz leidet.

"Ich habe es die letzten Jahre vermieden, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen - aus Angst. Gestern Abend musste ich noch als Notfall den Zahn aufbohren lassen und jetzt ging gar nichts mehr", schreibt sie weiter. Auweia! Bisher hat Edith ihren Fans noch kein Update gegeben. Wahrscheinlich muss sie sich nach den Strapazen erst einmal richtig von dem Schock erholen. Man kann nur hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht ...

