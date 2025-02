Edith Stehfest vs. Sam Dylan: Mega-Streit - Wer zieht jetzt Konsequenzen?

Nach dem Zoff mit Pierre am Vortag legt Edith Stehfest an Tag 10 nochmal nach: Der Konflikt nimmt seinen Anfang, als Alessia Herren die Idee hat, die Tomaten zu einer Soße zu verarbeiten. Doch Edith Stehfest hat andere Pläne: Sie will die Tomaten roh servieren. Als die Campbewohner mehrheitlich für die Soße stimmen, gibt sich Edith nicht geschlagen und besteht darauf, die Tomaten aufzuteilen.

Daraufhin reicht es Alessia: "Das ist mir jetzt zu dumm!" Sie will mit dem Kochen nichts mehr zu tun haben. Edith sieht das jedoch anders und erklärt kurzerhand: "Okay, dann übernehme ich das Essen!"

Sam platzt der Kragen: "Jetzt reicht’s wirklich!“