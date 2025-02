Edith Stehfest: So crasht sie das Aftershowfest!

Keiner hat in diesem Jahr im Dschungelcamp wohl mehr polarisiert als Edith Stehfest (30). Die Musikerin legte während ihrer Zeit im Camp eine klare Linie vor und scheute sich nicht, bei jeder Gelegenheit die Moralkeule zu schwingen. Für ihre eigenen Fehltritte fand sie dagegen häufig eine Ausrede. Die Ehefrau von Schauspieler Eric Stehfest (35), blieb selten diplomatisch, was ihre Meinung anging – und auch bei der Aftershow-Party nach dem Finale zeigte sie sich nicht von ihrer sozialsten Seite.

Die Dschungelcamp-Teilnehmer des Jahres wollten eigentlich in einem Beachclub noch ein letztes Mal zusammen feiern. Sängerin Anna-Carina Woitschack (32) sorgte mit ihrer Genre-Spezialität, dem Schlager, schnell für eine ausgelassene Stimmung. Dafür schloss sie einfach ihr Handy am DJ-Pult an, wie "Bild" berichtete. Doch was als lockere Feier geplant war, nahm eine unerwartete Wendung, als Edith Stehfest plötzlich mit ihrem eigenen Laptop auftauchte.