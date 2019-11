Eric Stehfest: Deshalb führt er mit Ehefrau Edith eine offene Ehe

Sie stehen zu ihrem privaten Glück!

Vor wenigen Wochen sorgte Eric Stehfest bei den GZSZ-Fans für Wirbel, als er verkündete, mit Ehefrau Edith in einer sexuell offenen Ehe zu leben.

Nach zahlreichen Fragen und Spekulationen um das Eheleben des GZSZ- brachten der 30-Jährige und seine Frau jetzt Licht ins Dunkel und erklärten: Aus diesem Grund entschied sich das Paar für das offene Ehemodell!

"Wir leben unsere Fantasie nicht nur im Kopf aus": Eric & Edith Stehfest erklären ihre offene Ehe

Im Gespräch mit der Bild plauderte das Paar ganz offen über sein Zusammenleben, so schilderte Eric Stehfest:

"Edith und ich führen keine offene Ehe, sondern erleben Abenteuer gemeinsam, weil wir uns nicht einsperren lassen oder unsere Fantasien nur im Kopf oder außerhalb der Ehe ausleben. Es geht im Leben nicht darum, Geschlechter zu lieben, sondern Menschen. Ich habe eine bisexuelle Frau geheiratet und ich sehe keinen Grund, einen Teil von ihr einzusperren oder ihr etwas zu verbieten."

Mit ihrer öffentlichen Thematisierung wollten sie einen Dialog anstoßen, so der Serien-Star weiter:

"Wir haben auch außerhalb unserer Familie und Freunde viel positives Feedback dafür bekommen, dass wir kein Geheimnis aus unserer besonderen, gleichberechtigten Beziehung machen. Aber es gibt natürlich auch Nachfragen, warum wir überhaupt diesen Schritt gewagt haben. Genau für diese Fragen nehmen wir uns viel Zeit, um uns mit den Menschen auszutauschen. Denn nur durch einen offenen Dialog können wir ein Zeichen setzen."

Sowohl er als auch Ehefrau Edith hätten von der offenen Ehe profitiert:

"Edith hatte in den letzten Jahren parallel Beziehungen zu Frauen, die jedes Mal dafür sorgten, dass Edith mehr über sich herausfand. Anfangs war es für mich sehr schwer zu verstehen, warum sie sich so stark verändert. Jetzt weiß ich, dass ich die Chance habe, mich mitzuverändern. Ich komme aus einer Gegend, in der Frauen nicht besonders gut behandelt werden. Heute bin ich ein Feminist, der in einer gleichberechtigten Ehe lebt."

Wie das Paar sich wünscht, solle auch Söhnchen Amadeus auf die Offenheit und den Mut seiner Eltern stolz sein:

"Ohne viel sagen zu müssen, zeigt uns unser Sohn Aaron Amadeus jeden Tag aufs Neue, wie besonders unsere Herzen sind. In ihm schlägt das Herz eines kleinen Helden, der staunend in die Welt schaut und keine Angst davor hat, sich auszudrücken."