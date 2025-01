Edith Stehfest & Sam Dylan: Jetzt offenbart sich das wahre Drama!

Dschungel-Zoff: Sam Dylan und Edith Stehfest fetzen sich nach der Prüfung!

Anstatt sich über die hart erkämpften Sterne zu freuen, fliegen zwischen Sam Dylan und Edith Stehfest auf dem Rückweg ins Camp die Fetzen. Edith ist überzeugt, dass sie der Schlüssel zu Sams Erfolg war: "Vielleicht hat ihm in den letzten Prüfungen ein bisschen genervtes Adrenalin durch mich gefehlt!" Doch Sam kann darüber nur genervt den Kopf schütteln – und holt kurz darauf zum verbalen Gegenschlag aus.

Als Edith vorschlägt, die anderen Camper ein wenig hinters Licht zu führen, platzt Sam endgültig der Kragen: "Ich könnte denen sagen, dass ich abgebrochen habe, weil ich es so scheiße finde, dass ich nicht kochen darf. Da hole ich lieber keine Sterne. So wie mein Mann damals." Ein Stich gegen Eric Stehfest, der Sam zu einer kleinen Lästerattacke hinreißt:

"Sie will in der Hängematte schlafen wie ihr Mann. Sie möchte so schwimmen wie ihr Mann, sie möchte das gleiche Essen wie ihr Mann, sie möchte die gleichen Geschichten erzählen wie ihr Mann. Sie will so viel zeigen – aber zeigt nur eine Kopie von ihrem Mann!"

Dicke Luft im Dschungelcamp! Wie wohl die anderen Kandidaten auf das Drama reagieren?

RTL zeigt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" seit dem 24. Januar täglich um 20:15 Uhr und im Stream auf RTL+.