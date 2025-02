Ekaterina Leonova: Affären-Gerüchte bei "Let's Dance" - Jetzt spricht sie Klartext!

Da Ekaterina den Fans gerade erst verraten hat, dass sie in festen Händen ist, werden sich die Affärengerüchte in diesem Jahr wohl nicht durchsetzen. Umso besser, denn die 37-Jährige möchte sich voll und ganz auf ihren Job konzentrieren! Leider wird ihre Freundin und "Let's Dance"-Kollegin Mariia Maksina (27) ihr in dieser Staffel nicht unter die Arme greifen können. "Mariia ist tatsächlich dieses Jahr leider nicht dabei und sie wird mich auch nicht hinter den Kulissen unterstützen können. Wir wohnen ja nicht mehr zusammen und sie wohnt auch nicht mehr in Köln, weshalb sie nicht mehr um die Ecke ist, um schnell einzuspringen, um zusammen mit mir Choreos zu machen", klagt Ekat. "Letztes Jahr haben wir sie teilweise zusammen kreiert, dieses Jahr werde ich komplett ohne Mariia arbeiten."

Sorgen muss sich Ekaterinas Tanzpartner deshalb jedoch nicht machen, denn die gebürtige Russin ist natürlich ein waschechter Profi ...