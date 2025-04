Ekaterina Leonova: Angst vor Dieter Bohlen! So war es in der "Supertalent"-Jury

Auf dem Parkett von "Let's Dance" ist Ekaterina Leonova (37) ein Voll-Profi. Seit Jahren steht sie für die Show vor der Kamera und tanzt sich jedes Jahr mit einem Promi von Runde zu Runde. Doch die Tanzshow ist längst nicht mehr ihr einziges Standbein.

Sie ist in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in der Jury von "Das Supertalent". Doch so selbstsicher sie auf dem Tanzparkett ist, so unsicher hat sie dieser Job gemacht ...