Ekaterina Leonova Ex-Freund: Die ganze Wahrheit!

gehört seit 2013 zu den Profitänzern von „Let’s Dance“ und ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit ihren atemberaubenden Dance-Moves begeistert sie nicht nur ihre Tanzpartner, sondern auch die Zuschauer. Mittlerweile hat die dunkelhaarige Schönheit eine riesige Fan-Gemeinde und über 100 000 Fans auf . Doch obwohl sie in der Öffentlichkeit steht, ist kaum etwas über ihr Liebesleben bekannt. Höchste Zeit also, mal einen genaueren Blick auf Ekaterinas Privatleben zu werfen!

Ekaterina Leonova: Affären-Gerüchte

In der Vergangenheit wurden Ekat schon so einige Affären angedichtet. Dazu äußerte sich die Tänzerin im 2017 und stellte klar: „Ich bitte euch, meine Privatsphäre zu respektieren. Wenn mein Privatleben in der Presse nicht im Vordergrund steht, bedeutet das nicht, dass es gar nicht existiert. Ich könnte auch einen Freund haben, dem eure Aussagen gar nicht gefallen würden.“ Ob sie tatsächlich vergeben ist, ließ die schöne Russin allerdings offen. Das brachte die Gerüchteküche erneut zum Brodeln. „Vor allem könnte es ja auch sein, dass du vielleicht gar nicht auf Männer stehst“, merkte ein Fan damals unter dem Post an. „Und auch das würde KEINEN etwas angehen.“

Ekaterina Leonova Ex-Freund: Liebes-Hinweis?

Was nun wirklich in Ekaterina Leonovas Privatleben vorgeht, kann niemand so genau sagen. Trotzdem sorgen Fotos auf ihrem Instagram-Account immer wieder für Spekulationen. Im September 2018 postete sie beispielsweise ein Bild von sich, auf dem sie eine einzelne rote Rose in der Hand hält. Von wem sie die wohl bekommen hat? Auch ein Schnappschuss von Ekaterinas Hand zusammen mit einer Männerhand warf im März 2018 so manche Fragen auf. Doch die Hand gehörte lediglich ihrem „Let’s Dance“-Tanzpartner Ingolf Lück.

Ob die 31-Jährige irgendwann wohl doch noch verrät, wie es in ihrem Liebesleben läuft?