Ekaterina Leonova: Eiskalte Klatsche für Gil Ofarim

Endlich zeigten sich (37) und (32) wieder gemeinsam: Die Vorfreude der Fans war riesig, als bekannt wurde, dass beide an der Quiz-Show "Wer weiß denn sowas?" teilnehmen. Doch dann kam alles anders, denn die Tänzerin und der Sänger benahmen sich extrem seltsam. Beim Wiedersehen mit seiner Tanzpartnerin war Gil Ofarim mehr als angespannt…

In 45 Minuten Show sahen sich die beiden kaum in die Augen, witzelten nicht einmal miteinander. Ein Umstand, der auch Moderator (52) nicht entgangen war. Er versuchte noch, beide zu Neckereien zu animieren. Als Gil bei einer Frage lange überlegte, scherzte er: „Ich habe jetzt erst eine Vorstellung, wie schwer es war, Gil zum Sieg zu tragen.“ Ekat antwortete nur knapp mit „Ja“. Was für eine bittere Klatsche für Gil! Er versuchte schnell vom Thema abzulenken.

Was ist vorgefallen bei Ekat und Gil Ofarim?

Dabei waren die beiden 2017 doch ein Herz und eine Seele. Gemeinsam holten sie in der Tanz-Show "Let‘s Dance" den Sieg. Kurz darauf trennte sich Gil von seiner Frau Verena (32), weshalb sogar über eine Beziehung zwischen den Tanzpartnern spekuliert wurde. Danach wurde es ruhig um die zwei, sie zeigten sich nur noch selten. Bei den wenigen Auftritten verstanden sie sich aber immer gut – bis jetzt.

Doch warum war die Stimmung so frostig? Ist etwa etwas vorgefallen zwischen Ekaterina Leonova und Gil Ofarim? Das wissen wohl nur die beiden...

