Ekaterina Leonova: "Lüge!" Sie dementiert das Liebescomeback

Die Spekulationen sind Quatsch, wie die gebürtige Russin jetzt auf Instagram klarstellt. "Ich bekomme Artikel von Freunden zugeschickt, in denen es heißt, ich bin wieder zu meinem Ex zurück. Aus meinem Umfeld. Ich weiß nicht, welche Freunde sie fragen. Aber langsam reicht es", schimpft sie in ihrer Story. Aktuell habe Ekat gar keinen Mann an ihrer Seite. "Ich bin nicht wieder zu meinem Ex zurück! Das ist eine Lüge. Fragt mich und nicht mein 'Umfeld'..."