Ekaterina Leonova: Zurück zum Ex! "Es ist relativ frisch"

"Es ist relativ frisch. Sie waren aber bereits gemeinsam im Urlaub und sind auch in München ständig zusammen unterwegs", plaudert nun ein Insider im Interview mit der "Bild" aus. Doch wie kam es zum Liebescomeback? "Ihre Mutter war begeistert von ihm. Außerdem kann er ihr finanzielle Sicherheit bieten", so der Bekannte weiter. "Ekats völlige Verzweiflung auf der Suche nach dem Richtigen ist der Grund. Timon hat sie benutzt und nach kurzer Zeit verlassen, während sie dachte, sie würde mit ihm alsbald eine Familie gründen." Dieser Wunsch soll jetzt mit ihrem (Ex)-Verlobten in Erfüllung gehen. Wenn sich Ekaterina in der neuen "Let's Dance"-Staffel nicht in den nächsten Promi-Kandidaten verguckt...