Ekaterina Leonova: Nach Disneyland-Trip mit Freund Ilya - zurück zum Ex!

Am Samstag stehen Ekaterina und Paul beim Tanzworkshop mit Patricija und Alexandru Ionel gemeinsam auf der Bühne. Ein Comeback, das nicht nur bei eingefleischten Fans Erinnerungen wachruft. Doch damit nicht genug: Ekaterina kündigte weitere Workshops in ganz Deutschland an – langweilig wird ihr also ganz sicher nicht!