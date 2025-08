Ekaterina Leonova & Freund Ilya: Getrennte Wege! Aus diesem traurigen Grund

Trotz der traurigen Trennung auf Zeit blickt Ekaterina Leonova zuversichtlich in die Zukunft. "Vielleicht holen wir den gemeinsamen Trip nach, wenn alles ruhiger wird", so ihre hoffnungsvolle Aussage auf Instagram. Fans wünschen sich, dass für das Tanzpaar bald wieder unbeschwerte Zeiten kommen – und Ekat ihren Ilya schon bald wieder in die Arme schließen kann.