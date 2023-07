Ekaterina Leonova & Timon Krause nach Liebes-Outing: Sie wagen den nächsten Schritt!

Nägel mit Köpfen machen! Das scheint das Motto zu sein, nachdem Ekaterina Leonova und Timon Krause leben. Während in den vergangenen Monaten noch über ihre Liebe spekuliert wurde, geben die beiden "Let's Dance"-Stars nun Vollgas! Ekaterina, die eigentlich in München lebt, wurde zuletzt jedoch vermehrt in Berlin gesichtet - die Wahlheimat von Timon Krause. Auf Instagram teilte die Tänzerin ihren Followern mit, dass sie geschäftliche Termine in der Hauptstadt hat. Doch "BILD" hingegen will wissen: Ekaterina Leonova und Timon Krause sind angeblich auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung!

Bereits seit November des letzten Jahres soll die 36-Jährige ihren Job in München an den Nagel gehängt haben, um in Berlin neue Wurzeln zu schlagen. Ob es eine Entscheidung aus Liebe oder beruflichen Gründen war, bleibt unklar. Doch die Liebes-Botschaft der gebürtigen Russin an ihren Timon spricht Bände...