Ekaterina Leonova: Zuckersüße Babybeichte!

Ein Wermutstropfen gibt es dennoch. Die Wahl der bayerischen Metropole als Lebensmittelpunkt bedeutete auch, dass sie nicht mehr bei ihrer Cousine in Köln leben kann: Denn Maria (24) ist für "Ekat" wie eine Schwester. "Das liegt daran, dass es in Russland den Begriff ‚Cousine‘ nicht gibt. Dort heißt es mehr so etwas wie Schwester zweiten Grades. Und gefühlt ist sie auch meine Schwester. Meine richtige Schwester lebt in Russland und hat auch selbst schon Kinder. Dort nennt man es aber auch nicht Tante, sondern Oma zweiten Grades. Ich bin also schon Oma, ohne selbst Mutter zu sein", lacht sie.

Derzeit ist sie selbst noch Single, aber ist optimistisch: "Irgendwo wartet der Richtige auch auf mich."