Elena Miras: Baby-Beichte! Ein Geschwisterchen für Tochter Aylen

Elena wünscht sich ein zweites Kind

Während einer Fragerunde auf Instagram fragt ein Fan ganz konkret: "Willst du noch ein Baby?". Elenas eindeutige Antwort: "Yes! Möchte Aylen niemals auf dieser grausamen Welt alleine lassen."

Es könnte sogar sein, dass es nicht nur bei einem weiteren Kind bleibt! Im Mai hat die 30-Jährige verraten, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, zwei weitere Sprösslinge in die Welt zu setzen! Was ihr Freund Leandro dazu sagt? Unklar! Es bleibt also weiterhin spannend...