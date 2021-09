Elena Miras: Ekel-Fund in ihrer Wohnung! Ihr ist einfach nur noch schlecht

Elena macht eine ekelige Entdeckung

"Mein Morgen hat nicht gut gestartet. Ich habe gestern einen Fund gemacht bei mir in der Küche. Irgendwelche Insekten oder Tiere. Die waren einfach in meinem Essen, beziehungsweise bei den Teigwaren. Und ich habe dann gestern alles ausgeräumt, alles weggeschmissen", erzählt Elena in ihrer Instagram-Story.

"Heute als ich aufgestanden bin... Ich habe so Bauchschmerzen. Ich fühle mich so schlecht. Ich weiß nicht, ob das ist, weil ich das gestern gesehen habe oder ob ich einfach krank werde. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das bald mal weggeht, diese Übelkeit, die ich habe", klagt sie. "Das kann natürlich auch sein, weil ich das gestern alles gesehen habe. Das waren so kleine Tiere und die waren einfach komplett überall. So etwas Ekelhaftes, ohne Scheiß. Bevor ich ab jetzt Teigwaren esse, werde ich immer kontrollieren, ob da nicht irgendwas drin ist."

Auch ihre gute Freundin Yeliz Koc musste sich bereits mehrfach mit Tierchen in ihrer Wohnung herumschlagen. Wie ärgerlich!